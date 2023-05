Ny rapport: Elbilejere betaler alt for meget for opladning

Mens vi venter på rapporten

Vi glæder os på Bil Magasinet til at den fulde rapport bliver offentliggjort, men indtil da hjælper vi med at gennemskue markedet for opladning af elektriske biler.

Først og fremmest er der spørgsmålet om, hvor meget koster det at køre elbil, i forhold til at køre fossildrevne biler. Det forsøger vi at give et kvalificeret bud på her.

Hvis man tror, efter at have læst artiklen, at man betaler for meget for opladning af sin elbil, er der her 7 tips til billig opladning af el- og hybridbiler.