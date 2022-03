Elbils-ejer: Sådan sparer du tusindvis af kroner på opladningen

Mest mulig strøm for pengene

Elprisen svinger markant i alle døgnets timer, hvis man har en variabel aftale, fordi den er baseret på udbud og efterspørgsel. Én kWt-strøm kan koste mellem otte øre og 1,25 kr., det kommer helt an på, hvornår på døgnet du bruger den. Det gør en stor forskel, når man har en elbil med et batteri på 50 kWt. Hvis man oplader 25 kWt hver nat, kan man spare over 10.000 kr. om året.

”Hvis du gerne vil have fingrene i den allerbilligste strøm til din elbil, skal du typisk sørge for at oplade mellem klokken et og tre om natten. Tilmed er strømmen ofte også grønnere om natten, så det er godt for klimaet såvel som for pengepungen at planlægge opladningen efter det,” siger Henrik Møller Jørgensen.

Det kan derfor betyde meget for husholdningsbudgettet, hvis man som elbilejer tænker over, hvornår man kan få opladt sin elbil til den billigste pris.

