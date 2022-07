Elbilforeningen: Fjern nu de skattefordele til plugin-hybriderne

FDEL ønsker udfasning af plugin

Elbilforeningen FDEL fastholder derfor holdningen, at skatterabatten på plugin-hybrider skal fjernes. Argumentet for dette er, at tal og beregninger fra både Skatteministeriet, Københavns Universitet og tænketanken Cepos viser, at samfundet ikke sparer tilstrækkeligt nok CO2 på plugin-hybridbiler.

Derimod får samfundet en større grad af CO2-besparelser ved at rette skatterabatten kun mod rene elbiler.

En ekstra bonus set fra FDEL’s perspektiv er, at plugin-hybriderne vil optage mindre plads i ladeinfrastrukturen i forbindelse med en eventuel udfasning.