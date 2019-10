Elbiler stiger i pris fra nytår på trods af regeringens klimamål

”En prisstigning på 18.000 kr. for en bil til ca. 500.000 kr. virker måske ikke voldsom – men signalværdien i at gøre klimavenlige biler dyrere er både stor og forkert,” siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru, i en pressemeddelelse.

Bag i køen til klimavenlige biler

Fra nytår træder der nye EU-regler for CO2-udslip i kraft, og derfor har bilproduceterne travlt med at få så mange elektrificerede biler på gaden som muligt. Med højere afgifter på elbiler og den konstante usikkerhed om rammevilkårene for at sælge og købe elbiler risikerer Danmark at komme bagest i køen over lande, der får ny og klimavenlig teknologi først.

”Nye EU-regler betyder, at bilproducenterne skal sænke gennemsnitsudledningen på de biler, de sælger i hele EU. Derfor er de nødt til at sælge nogle elbiler, og her vil de vælge de markeder, hvor det er nemmest at afsætte bilerne. Med endnu højere afgifter på elbiler bliver Danmark et langt mindre attraktivt land for bilproducenterne, end vi allerede er, siger Ilyas Dogru,