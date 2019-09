Elbiler er dyrere at producere - så hvem skal betale merprisen?

Elbiler er dyrere at producere

Et af de store problemer med elbiler i forhold til almindelige biler er, at de er dyrere at producere. Der er færre mekaniske dele, men råmaterialerne er dyrere. En VW ID.3 vil være helt op til 60 pct. dyrere at producere end en tilsvarende diesel-Golf.

AT Kearney vurderer, at man maksimalt kan lægge en tredjedel af denne merpris over på forbrugerne, og derfor må bilproducenterne se i øjnene, at der tjenes færre penge, eller at biler bliver dyrere for forbrugerne.

Hvis det sidste bliver tilfældet, kan elbiler få en social slagside, så det kun er dem, der har råd, der kører i dem.

Men er festen så forbi for bilindustrien?

"Nej, den tyske bilindustri vil også spille en markant rolle i fremtiden. Den eneste måde at nå målet for Paris-aftalen er en gradvis omstilling til elektrificerede biler – det er ikke en politisk udmelding, men et faktum. Tysk bilindustri vil skulle lægge mere vægt på premiumbiler og ting som connectivity og biler på abonnement. De vil også skulle tilpasse sig til et miks af teknologier med store geografiske forskelle," lyder det.

Sådan ser bilsalget ud om 10 år

Om 10 år vil 30 pct. af det globale nybilsalg være rene elbiler, lyder forudsigelsen fra AT Kearney. Andelen vil være højere i Kina og Europa, og mindre i Sydamerika, hvor man satser på ethanol.

Der vil være endnu færre elbiler i USA, hvor det bliver nærmest umuligt at slippe af med fossilbilerne inden for en overskuelig årrække på grund af kultur, en stor hjemlig bilproduktion og billig benzin.