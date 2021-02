Når I har brug for bil nummer to: Få en elbil som frynsegode

Er det nødvendigt at eje en bil?

“Det er vigtigt, at en bil er tilgængelig, og at man kan få adgang til den spontant. Men hvorfor eje den?,“ spørger Ulrik Blichfeldt, Business Development Director for Green Mobility.

Han peger på, at det ikke kun er den teknologiske udvikling, der går lynhurtigt – selv mindre moderne elbiler som Renault Zoe kan i dag køre 400 km på en opladning – men at også selve måden at have bil på er under forandring.

“Der er en ny generation af forbrugere på vej, som gerne vil have bil, men ikke har noget behov for at eje den, og dem vil vi gerne nå. Men vi vil også gerne nå private bilejere, der ofte har brug for 1,2 eller 1,5 bil i deres husstand, og som i dag er nødt til at have to biler. De kan spare et stort beløb ved at bruge arbejdsgiverens delebil i stedet for,” siger Ulrik Blichfeldt.