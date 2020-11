Mangler firmaet et pift? Nu kan du få elektrisk London-taxi som varebil

Taxiselskabet 4X35 har i øjeblikket to sorte London-taxier kørende i København for at teste dem. Modellen Black Cab TX er britisk og kører i et stort antal i London. Den kan køre 100 km på ren el og yderligere 400 km, når en benzindrevet rækkeviddeforlænger producerer el til batteriet. Det oplyser taxiselskabet i en pressemeddelelse.

100 pct. batteridrevet taxa

Ifølge Gert Frost, som er adm. direktør hos Taxa 4x35, er den nye taxa et godt valg til det danske taxamarked de kommende år, da den imødekommer forventningerne til en miljøvenlig taxatur.

"Det er en stor udfordring for os at omlægge bilparken til at blive klimaneutral og samtidig sikre vores chauffører en ordentlig levevej. Elbiler er helt sikkert en del af løsningen, men er lige nu begrænset af rækkevidde og mangel på ladestandere ved taxiholdepladser," siger Gert Frost til Børsen.