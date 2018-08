Ekstremt værdifuld Ferrari-racer til Automania i Silkeborg

750 cm3 pr cylinder

Navnet 750 refererer til motorens slagvolumen i én cylinder, som er 750 cm3. Den 4-cylindrede motor er dermed i alt 3,0 liter, og tilnavnet "Monza" fik bilen, fordi den vandt sit første løb, der fandt sted på Monza-banen i Italien.

Versionen før 750 Monza hed "500 Mondial", og den vandt VM for Ferrari i 1954, men trods en forstørret og tunet version af samme motor i 750 Monza, der oprindeligt ydede 260 hk, kunne den ikke stille noget op over for de tyske sølvpile året efter, og Mercedes 300 SLR vandt VM i 1955.

Den berømte racerkører Alberto Ascari, der var med til at vinde VM i "500 Mondial" i 1954, døde efterfølgende, samme år i en 750 Monza under test af bilen.

Den aktuelle "danske" bil blev færdigsamlet i april 1955, hvor den italienske køber skulle have deltaget i det prestigefyldte langdistanceløb Mille Miglia i april, men umiddelbart før start, var bilen impliceret i et uheld, og den nåede derfor ikke til start.

Dens debut blev på Monza-banen i maj samme år, hvilket til gengæld var en succes. Den vandt løbet, hvor 750 Monza-modellen som nævnt tidligere havde succes.