Ejere af udtjente politibiler og -MC får STOR ekstraregning

Fejl hos SKAT

Ejerne af cirka 80 tidligere politimotorcykler og 50 politibiler, der ikke har betalt registreringsafgift af deres køretøjer, skal nu efterbetale registreringsafgiften. Ifølge Motorstyrelsens foreløbige vurdering udgør den 60.000-70.000 kr. i afgift pr. motorcykel og cirka 100.000 kr. pr. bil.

Politiet betaler ikke registreringsafgift af køretøjerne, når de er i tjeneste, men når de bliver solgt, skal de afgiftsberigtiges, som enhver bil eller MC, der ikke er betalt registreringsafgift af.

I en periode var det dog muligt for private og firmaer at registrere politiets udtjente køretøjer uden at betale afgift af dem, fordi køretøjerne ikke blev registreret korrekt i Motorregistret. Fejlen opstod i forbindelse med konvertering af oplysninger fra et gammelt it-system i det daværende SKAT.