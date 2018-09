Eftermonteret LED-lys giver højere sikkerhed, men er ulovligt

Er der miljømæssige fordele?

"Vores LED-retrofit forlygter holder op til 10 gange længere sammenlignet med en standard halogenlyskilde, så der er i teorien penge at spare for bilisterne. Samtidig bruger de halvt så meget strøm og er dermed en mindre belastning for miljøet."

Er det tilladt at eftermontere LED-pærer på en bil i Danmark?

"Det er i princippet lovligt at eftermontere LED-lyskilder, hvis lygtehuset er godkendt til LED. Virkeligheden er dog, at ingen halogen-lygtehuse i dag er godkendt til LED. Det er derfor ulovligt at eftermontere LED-retrofitter i en halogenlygte og køre på offentlig vej. Der arbejdes på løsninger med udskiftelige LED-lyskilder, men der er endnu ikke udviklet tilpassede LED-lygtehuse i en standardisering, design og pris, der gør dem økonomisk bæredygtige. Der går dog ikke mange år, før vi ser signallys som blink og stoplys i LED."

Må ikke bruges på gadebiler

Hvordan er det at repræsentere en virksomhed, der fremstiller et produkt, der ikke må bruges?

"Det er naturligvis en smule modsætningsfyldt at repræsentere Philips LED retrofit-produkter, som kun må anvendes off-road og ikke på offentlig vej. Særligt når man tænker på, at lyset ved korrekt installation overholder alle krav i synshallerne, og at køreoplevelsen hos bilisten er langt bedre og mere sikker end ved halogenbelysning. Jeg håber selvfølgelig, at lovgivningen ændres i fremtiden – for bilisternes skyld."