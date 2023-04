Efterlysning: To sjældne veteranbiler er blevet stjålet kort efter dødsfald

Tyveriet er kort efter dødsfald

Carsten Bo Dyrkilde afgik ved døden i januar efter en lang kamp mod kræft. Datteren udtaler til TV2 ØST, "Det er lidt som om, at min far er død igen. Tyvene har været utroligt målrettede, og det er som om, at de har kendt garagen. Det gør simpelthen så ondt".

Det eneste materiale, de har efter tyveriet, er fra et overvågningskamera, der muligvis har fanget en person, der holdt vagt, mens indbruddet stod på. Det er optaget mellem klokken 3 og 5 om natten fredag. Alt materiale er delt med politiet.

Har du oplysninger i sagen, så kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.