Efter kritik: Nogle Clever-kunder slipper for stor ekstraregning

Prisstigning på op til 86 pct.

I april annoncerede ladeoperatøren Clever, at alle firmaets kunder ville blive pålagt et midlertidigt energitillæg på grund af de voldsomme prisstigninger på el. Energitillægget giver kunderne en prisstigning på mellem 46 og 86 pct.

Flere kunder tog kontakt til Bil Magasinet, fordi de mente, at det var et brud på vilkårene. Helle Geertsen, der er kunde hos Clever, påpegede, at det fremgår af Clevers vilkår, at “abonnementsprisen og øvrige priser og gebyrer ikke reguleres i bindingsperioden, dvs. de første seks måneder efter aftalens indgåelse.”

Clever afviste dog kritikken og mente ikke, at der var noget til hinder for at påføre kunder, der stadig var i bindingsperioden, et energitillæg.