Alternativ form for bilmesse

De traditionelle bilmesser, som vi kender dem herhjemme fra blandt andet Herning Messecenter, Bella Center og Odense Congress Center, men også fra Paris, Frankfurt og Geneve, er under forandring.

Besøgstallene var faldende før covid-pandemien, og udstillingerne blev tvangslukket af de lokale myndigheder i 2020 og -21.

Verdens største biludstilling i Frankfurt lukker permanent

I takt med elbilernes popularitet er bilmesserne både i Europa, USA og Asien ved at forvandle sig til "mobilitetsmesser" med fokus på design, opladning, bæredygtighed, politiske muligheder og alverdens elkøretøjer på et, to, tre og fire hjul.

“Man kan ikke rigtig sammenligne eCarExpo med den gammeldags bilmesse. Det skyldes ikke kun, at drivmidlet er el frem for fossile brændstoffer. Med elbiler taler vi til et langt bredere publikum, og der er helt nye agendaer på spil. Det handler ikke længere udelukkende om hestekræfter og de nyeste features. Det handler om mobilitet, bæredygtighed og også i høj grad om livsstil og design, som elbilerne har grebet an på en helt ny måde. Derfor forventer vi også, at messen vil blive besøgt af mange forskellige typer af mennesker,” siger Camilla Messer Thomsen fra eCarExpo Danmark.

eCarExpo finder sted i Bella Center den 28.-30. oktober 2022.