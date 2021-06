Stigende salg af tohjulere: "Det er ikke en egoting at køre motorcykel - det er nærmest det modsatte"

Hvad gør I med prøvekørsler og risikoen for, at politiet beslaglægger jeres motorcykler?

"Vi har en standardklausul om ansvar for egne handlinger, som du skal underskrive for at få lov til at prøvekøre en motorcykel. Den, der låner motorcyklen ud, må også vurdere, hvad det er for en person, han eller hun står over for - sådan har det altid været."

Lej en Ducati til din ferie

Hvad skal man gøre, hvis man er fristet af en motorcykel?

"Man skal komme og få en prøvetur! Vi har demo-cykler af alle de populære modeller, og hvis du ikke vil købe, er der mulighed for at leje en Ducati hos en forhandler eller via appen Dribe, hvor du har cyklen mindst en måned. Vi tilbyder også flexleasing, som er populært på de dyrere modeller. Men begynd med at få en prøvetur," siger Pernille Ingemann.