Du kan spare over 100.000 kr. på dit billån

FDM har indhentet lånetilbud til tre profiler: en familie i ejerbolig med stor friværdi, en familie i ejerbolig uden friværdi og en single i lejebolig. Ikke overraskende er det billigst at låne, hvis man har friværdi. Men selv da, er der mange penge at spare ved at vælge det rigtige lån.

”Undersøgelsen viser endnu en gang, at det er dyrt at være fattig. Det positive er, at med lidt hjemmearbejde er det faktisk stadig muligt at spare mange penge på sit billån. Eksempelvis kunne en forhandler give en single samme lån 12.000 kroner billigere end i banken,” siger Ilyas Dogru og tilføjer:

”Konklusionen er, at uanset om lånet er stort eller lille, og hvor solid ens økonomi er, så er der altid penge at spare ved at se sig for.”