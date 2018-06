DS7 Crossover skal konkurrere med Audi Q3 og Q5

Hvor er vi?

DS7 er tidligere vist i Frankrig, men den danske presse møder første gang bilen i København.

DS7 Crossover: Hvad er nyt

Alt er nyt. Mærket er nyt og det etableres med en helt ny model, der kan ses som en afløser for Citroën DS5. DS7 er dog, som navnet antyder større.

DS (Citroën) mener selv, at DS7 i størrelse og gørelse placerer sig et sted mellem Audi Q3 og Q5. Prismæssigt underbyder den dog Q3, blandt andet med omfattende standardudstyr.

Med DS7 benytter Peugeot/Citroën-koncernen lejligheden til at præsentere en del - for koncernen - ny teknik. DS er koncernens prestige-mærke, og i fremtiden er det her, at koncernens nye teknik skal optræde første gang.