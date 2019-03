Første test: DS 3 Crossback er avantgarde i lommeformat

Hvor er vi?

Hvor ellers end smørhullet på den franske riviera, Monte Carlo, hvor overflod af penge, luksus og jetset er hverdagskost. Stil dig to et halvt minut ved Casino de Monte Carlo eller gå en tur langs lystbådehavnen og du er ikke i tvivl. Det søde liv findes her. Testruten går heldigvis udenfor den trafikerede by og op i bjergene.