Drop terapeutsamtaler - kør en tur i stedet!

Læser: ‘Jeg har bedre samtaler i bilen’

En læser har sendt følgende mail:

'Den anden dag skulle jeg hjælpe min ven med at flytte, og vi endte med at køre mange kilometer frem og tilbage. Så kom vi til at tale om, at vi altid har de bedste samtaler, når vi kører bil. Er der andre, der kender det?

Hilsen Martin Buch

Tak for mailen, Martin. Lad os undersøge det fænomen nærmere!

Vi sidder bedre, når vi kører bil

For det første handler det om måden, vi sidder på. Hvad enten du er på date, til MUS-samtale eller møde med din bankrådgiver, så er det samme intimiderende organisering, der gør sig gældende: man sidder overfor hinanden og kigger hinanden dybt i øjnene. Det kan godt være anstrengende over længere tid!

Når vi kører bil, sidder vi bedre. Vi sidder ikke overfor hinanden, som vi gør, når vi skal omlægge et lån. Nej, vi sidder ved siden af hinanden som ligemænd med samme interesser: vi skal frem sammen, skulder mod skulder. I bilen sidder vi i en afvæbnet position.

Det er okay, at der er stille

Det er ikke altid, der er noget at sige - sådan er det bare. Men det er også okay, for vi kører jo bil, ikke? Her er ikke samme pinlige tavshed, for hvis vi beslutter os for, at der skal være stille, så accepterer vi det.

Når du er til frokost hos svigermekanikken, kan du ikke bare læne hovedet tilbage og nyde stilheden. Nej, her skal du konversere, du skal spørge, hvordan det går med hoften. Bilen er vores frirum, hvor stilheden ikke ses skævt til. Og skulle stilheden blive for overvældende, så tænder vi bare for radion. Så er den klaret.