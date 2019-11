Drømmen går i opfyldelse: Kør altid frem til grønt

Nu kommer det til Europa

Det amerikanske system er ensartet over hele USA. I Europa har der været forsøg med forskellige systemer.

Nu er man enige om det unificerede system kaldet "Car-to-X", som skal forestå al kommunikation mellem biler på mange niveauer, og nu også lyskryds.

Audi har medvirket til, at "Car-to-x" nu kan bruges i lyskryds i stil med "Time to Green" i USA. Det første europæiske lyskridssystem under "Car-to-X" blev således åbnet i juni i Audi's hjemby Ingolstat, og Audi tilbyder mulighed for at bruge systemet i modeller A4 og Q3 og op efter.

En større udbredelse af systemet afhænger af, at Europas storbyer får digitaliseret sin lyskrydsteknologi efter den nye europæiske standard.