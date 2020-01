DriveNow trætte af smadrede biler: Nu overvåger de din kørsel

BMW-ejede DriveNow har opereret i hovedstadsområdet siden 2015, og brugerne har derfor kunne leje både BMW- og MINI-modeller, der er kendt for at have friske køreegenskaber - åbenbart lidt for friske i de forkerte hænder. Derfor har lejebilstjenesten indført et nyt våben, der skal minimere skader og hasarderet kørsel.

Stigning i omfattende skader

Siden januar 2018 har DriveNow oplevet en stigning af omfattende skader, der altså er skader, som beløber sig over selvrisikogrænsen på 5.000 kr., forklarer Morten Jakobsen, der er direktør for DriveNow i Danmark.

"Fra januar 2018 til og med maj 2019 har vi oplevet 891 omfattende skader. Vi har selvfølgelig også oplevet mindre skader i forbindelse med parkering af bilerne o.lign. Det er heldigvis sjældent, vi oplever vanvidskørsel i vores biler."

'Collision Analyzer' registrerer kørsel

For at forhindre antallet af skader har samtlige lejebiler fået installeret teknologi, der overvåger og registrerer brugernes kørsel. DriveNow får dermed direkte besked, hvis brugerne kører råddent i bybilledet.

"Vores 'Collision Analyzer' fungerer på den måde, at de logger de ture, der køres i vores biler. Hvis der køres ordentligt slettes loggen i vores system. Men hvis der accelereres kraftigt gentagne gange, foretages skarpe sving eller hårde opbremsninger eller køres alt for stærkt i byzoner, så får vi en melding i vores system. Et eksempel: En bruger kører stærkt rundt i et sving og rammer kantstenen. Vi får en melding, blokerer bilen for videre udlejning og tager hen og kigger på den", fortæller Morten Jakobsen.