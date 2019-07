DriveNow: Kommer det til Jylland, og hvornår kan vi køre cabriolet?

Flåden skal tilgodese 100.000 brugere

'Jeres flåde består lige nu af lidt forskellige bilmodeller. Hvilke overvejelser ligger bag valget af netop disse?'

'Vi har godt 100.000 brugere, og hvis man tager et udsnit af 100.000 bilejere i Danmark, så er de behov, der skal afdækkes, meget forskellige. Så det handler om fleksibilitet – nogle har børn med i bilen, og har brug for et barnesæde, nogle har behov for en lille bil, der er nem at parkere, nogle har brug for meget bagagerumsplads osv.'



'Så da vi sidste sommer valgte at infleete 200 benzinbiler (Mini Cooper 3- og 5-dørs og BMW 1-serien) i flåden af bybiler, der før dette udelukkende bestod af elbiler (BMW i3), var det for at kunne imødekomme forskellige behov, også ift. at kunne køre længere ture.'



'BMW X2 giver premium-fornemmelse'

'I har nu introduceret BMW X2 i København. Hvorfor lige den model?'

'I maj indledte vi en seks måneders testperiode med fem BMW X2’ere. Vi kan se en generel efterspørgsel på lidt større biler i flåden end hvad vi hidtil har haft. X2’eren er ikke fysisk større end 1-serien, men den er mere rummelig og luksuriøs, og giver fornemmelsen af en premium familiebil.'

'I Københavns Kommune står 30 % af bilerne desuden stille i løbet af ugen, for så at køre i weekenden (såkaldte weekend-biler). Allerede nu kan vi se, at vores X2’er køres i weekenden og kører ofte lange ture. Ideelt set kan den (sammen med de andre bybilstyper) afdække en families behov for selv at eje en bil.'





