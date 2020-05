Nu kan du bruge bilen til at opleve de største danske koncerter

I mange år har Drive in biografen i Lynge i Nordsjælland været ene om at give dig kultur-oplevelser, mens du sad i din bil, men med koronakrisen har idéen grebet om sig. Koncert-arrangøren Live Nation er nu klar med et helt program af drive in koncerter med danske kunstnere.

Fra 400 kr.

Koncerterne holdes på store P-pladser som i forvejen står tomme hen på grund af mindre rejseaktivitet. Det sker på København, Herning, Aalborg, Odense og Aarhus. Lyden høres i bilens radio via FM-sending. Man køber billet til sin bil, med optil 5 personer. Så jo flere der er i bilen, jo billigere er det. Priserne starter ved 400 kr. for en bil

Fra Malk de Koijn til Onkel Reje

Blandt kunstnerne man kan opleve fra førersædet er Ude af kontrol, Mads Langer, Phlake, Lars Lilholt, Malk de Koijn, Annika Aakjær, Claus Hempler, Taitur, L.O.C. og flere musikere foruden Onkel Reje, Anders "Anden" Mattesen og Mads og Monopolet fra DR.

Se hele programmet på driveinlive.dk.