Driftinghelten Ken Block prøver kræfter med Audi's Dakar-racer

En Audi-drøm bliver til virkelighed

Mattias Ekström har befundet sig i toppen af DTM for Audi i mange år og været en central figur i Rallycross verdensmesterskabet. Han fik opgaven at vise Ken Block rundt i den udfordrende Audi RS Q e-tron.

Både Mattias Ekström og Ken Block trådte ud af bilen med imponerede miner og efter ganske få omgange var Ken Block allerede ved at være dus med bilen. Mattias Ekström var begejstret og påpegede, at det kun tog Ken Block tre omgange at komme op på fuld hastighed.

Ken Block fortæller, at han har været Audi-fan siden han var teenager, og at det var noget af en oplevelse. Både at køre i Audi RS Q e-tron, men i lige så høj grad at få lov til at drifte rundt på isen i Sverige i Audis quattro A2 Gruppe B rallybil, som kørte med ved Finlands rally i 1983. Især det sidste var et personligt højdepunkt for amerikaneren.