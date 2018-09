Don Panoz er kørt til de evige racerbaner

Donald Panoz blev 83 år. Jan Magnussen skriver på sin Facebook-side:

"Så trist over at få meddelelsen om Don Panoz’ død. Det var Don Panoz, som kickstartede min karriere efter min tid i Formel 1, og som fik mig til at indse, at jeg egentlig ikke alene var født til at køre Formel 1 – men til at køre racerløb. Han var en af de mest markante skikkelser i amerikansk motorsport, og foruden at drive sit berømte team, som jeg blev en del af, grundlagde han også American Le Mans Series, som i dag har udviklet sig til WeatherTech SportsCar Championship."

Fans betyder alt i motorsport

"Don var ekstremt passioneret, og han vidste, at motorsporten ingenting var uden sine fans. Samtidig havde han også sine sære holdninger og insisterede eksempelvis på, at motoren i hans racerbiler lå foran, selvom alle andre prototyper forlængst havde fået flyttet den ned bag cockpittet. “Har du nogensinde set en hest skubbe vognen,” sagde han altid, når vi prøvede at få ham til at skifte mening."

"Netop derfor var det magisk, når det lykkedes os at slå alle de andre – som her i Washington D.C. i 2002, hvor vi sejrede foran Det Hvide Hus, hvilket uden tvivl var en af Dons største øjeblikke. På Le Mans vandt vi nok mest på lyden, men Don havde en drøm, som han førte ud i livet uden at se sig tilbage – og jeg vil altid være stolt over at have været med på holdet.

God rejse, Don."