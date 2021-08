Dommedag for italienske benzinbiler: Her bliver Alfa Romeo og Maserati elektriske

Nye platforme tilgængelige

Efter sammensmeltningen af PSA og FCA, har hver koncern fået adgang til et hav af platforme, som hver især har visse kvaliteter. Oven på det, så har Stellantis også varslet en række helt nye platforme.

Tager vi Maserati Grecale som eksempel, så havde Automedia spået, at denne skulle baseres på Alfa Romeo's velkørende Giorgio-platform, der også ligger til grund for Stelvio og Giulia. Ulempen er her, at den ikke naturligt understøtter eldrift, og Carbuzz hævder også, at platformen skal udfases i de kommende år.

En anden mulighed er den mere folkelige CMP-platform, som udvikles af PSA. Den ligger til grund for blandt andre Citroën C4, der kommer i varianter med enten fossil eller eldrift.

Stellantis vil også udvikle en række helt nye platforme, som kan bruges af alle koncernens mærker. De vil være navngivet STLA-Small, STLA-Medium og STLA-Large, og vil have eldrift i fokus. Det er for eksempel på disse vi forestiller os, at den elektriske Dodge-muskelbil udvikles.