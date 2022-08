Dobbelt op: Clever hæver igen prisen MARKANT

Tillæg fordobles

Danmarks største ladeoperatør, Clever, indførte i juni et stort energitillæg for at imødegå høje elpriser. Tillægget gav reelt prisstigninger på op til 86 pct. for kunderne hos virksomheden, der leverer forskellige løsninger til opladning af elbiler og plugin-hybrider.

Dengang gjorde Clever det også klart, at gebyret ville blive genberegnet i sensommeren. Det er det nu blevet, og det har betydet, at Clever hæver tillægget dramatisk – i mange tilfælde fordobles det fra den 1. oktober.

Et Clever Unlimited-abonnement for en elbilsejer kostede inden juni 749 kr. om måneden. Det oprindelige energitillæg lød på 345 kr., så prisen steg til 1094 kr. om måneden. Nu fordobles energitillægget, så den samlede pris lyder på 1.439 kr. om måneden – næsten en fordobling af den oprindelige pris. Det gælder også samme abonnement til ejere af plugin-hybrider, hvor tillægget også fordobles til 390 kr. om måneden, som lægges oven i abonnementsprisen på 369 kr.

Du kan se alle stigningerne her.