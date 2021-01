Digital motorsport rammer TV2 Sport

Præmiepenge og tv-tid

Med en præmiesum på 100.000 kr. er der nok at køre om for de lynhurtige kørere i Porsche Esport Carrera Cup Denmark. De 40 kørere er en blanding af racerkørere, der også kører på virkelige racerbaner og esports-udøvere. Nu er der endnu mere at køre om, da serien har indgået et samarbejde med TV2.

Der er i forvejen tale om det officielle danmarksmesterskab i digital motorsport. Men selv om sporten har oplevet fremgang de seneste år, er dette kun begyndelsen, siger Thor Alexander Qualmann, Managing Director hos ESR - en organisation, som har specialiseret sig i afviklingen af virtuelle motorsportsevents og konkurrencer.

Thor Alexander Qualmann fortæller, at han håber på at kunne komme ud til den helt almindelige dansker på sigt og vise dem, at digital motorsport kan noget særligt.

"Det er en kæmpe milepæl, at vi får vist flere løb på TV2 Sport og det er en af de ting som kan være med til, at det tager det næste skridt. I min optik er det rigtig god underholdning - det er nogle af Danmarks og verdens bedste, som er med og jeg håber at Hr. og Fru Danmark på sigt også vil synes, det er sjovt at følge med i," fortæller Thor Alexander Qualmann.