Dieselpriserne kan stikke HELT af

Mellemmanden skovler penge ind

Priserne for at få behandlet én tønde olie hos et raffinaderi er også forhøjet meget. Et raffinaderi er en slags mellemmand, der behandler råolie og omdanner det til eksempelvis diesel.

I dag tager et raffinaderi 53,48 amerikanske dollars for at behandle én tønde olie. Til sammenligning kostede selvsamme proces d. 26 august 2016 9,07 amerikanske dollars. Det fremgår af beregninger fra Bloomberg.

"Prisen på diesel og benzin afhænger dels af prisen på råolie, der bliver til brændstoffet. Men det koster også noget at sende det forbi et raffinaderi. Normalt er det kedeligt, for deres bid eller margin har historisk været ret konstant, men den er steget voldsomt de seneste måneder," siger Ole Sloth Hansen til TV2.dk.