Dieselmotoren er langt fra død – i hvert fald hvis du spørger VW

Dieselmotoren har fortsat en plads i fremtidens Volkswagen, det demonstrerer VW med den komplet nyudviklede EA288 2,0 TDI Evo dieselmotor.

For første gang vil Volkswagen-koncernens TDI-motorer også blive tilbudt med et mild hybridsystem. Og du skal ikke vente længe, for EA288 2,0 TDI Evo-dieselmotoren vil allerede ved introduktionen være koblet sammen med et mild hybridsystem, der bruger en 12V remdrevet startergenerator.

Sammen med et lithium-ion batteri reducerer mild hybridsystemet brændstofforbruget og øger kørekomforten.

EA288 TDI Evo-motoren sætter nye standarder, ved at den har meget lave emissionsværdier ved alle typer kørsel. Naturligvis overholder den nye TDI-motor de nuværende og fremtidige krav i forhold til WLTP/RDE.

Den nye dieselmotor kommer i versioner, der vil have en motoreffekt fra 136 hk til 204 hk og vil i første omgang blive introduceret i Audi-modeller med langsliggende drivlinjer, som blandt andet inkluderer A4, A5, A6 og Q5.