Dieselbiler opnår fornem score i ny miljøtest af grønne biler

Arbejder på vugge-til-grav miljøaftryk

Også rundens enlige benzinbil, Opel Corsa, med den lille 1.0-motor, klarer testens Clean Air Index-del med bravur. Samlet lander den på fire Green NCAP-stjerner, testens næstbedste resultat.

”Men ser man på bilernes udledning og energieffektivitet, er der ingen tvivl om, at elbiler i dag er det grønneste valg. Bilers samlede miljø- og klimaaftryk over tid er dog et mere kompliceret regnestykke end som så. Derfor arbejder Green NCAP på at udvide testen, så forbrugerne kan få et klart billede af hele den enkelte bils samlede miljøaftryk fra vugge til grav. Det vil give forbrugerne et mere retvisende billede, når de står ude hos forhandlerne,” siger Søren W. Rasmussen.



