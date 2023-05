3. Mercedes-Benz C 220d T Progressive aut.

Indregistreret første gang: april 2018

Km-tal: 108.000 km

Forbrug (WLTP): 22,7 km/l

Årlig ejerafgift 4.040 kr.

Bil Revyen 2019 skrev:

"I over 10 år har C-klasse været den bedst sælgende Mercedes på verdensplan. Alene i 2017 blev der solgt 415.000 eksemplarer. For at holde salget i gang har den populære firmabil fået et facelift, som bringer meget små designmæssige ændringer med sig. De nye forlygter fås med nu med multibeam LED-teknologi, men det er på de indre linjer, at faceliftet for alvor viser sig. I motorrummet fås en ny 1,5-liters turbobenzinmotor med 184 hk og mild hybrid-system."

Bil Magasinet synes:

Den forrige C-klasse (W205) var i produktion 2014-21 og vandt flere test i Bil Magasinet for sine formidable køreegenskaber. Det var en af de første Mercedes'er, der kører som om, den tror, den er en BMW (og det er en kompliment). C 220 d var ekstremt populær som firmabil sidst i 10'erne, og er derfor på brugtmarkedet i et stort antal.

Pris privatleasing

3.869 kr./måned

Udbetaling: 31.989 kr.

Løbetid: 36 måneder

