Det vælter frem med lynladere: Vil give billigere el og bedre service

“Forbrugeren vinder”

Med lynladere på tankstationerne, får elbilisterne igen muligheden for bare at svinge Dankortet, i stedet for at oprette sig i en app. Dog så sparer man typisk penge, hvis man bruger tankstationernes egne apps. Og det giver dig flere forskellige muligheder.

"Der vil i fremtiden både være et marked for at dem, der vil have bekvemmeligheden ved bare at kunne betale med betalingskort, og for dem der gerne vil køre en halv kilometer for at spare penge gennem deres app," siger Ilyas Dogru.

Samtidig gør han opmærksom på, at der i fremtiden kommer endnu en bølge af nye udbydere af lynladere - fra blandt andet Frankrig, Holland, Norge og Sverige.

"Det er rigtig gode nyheder for forbrugerne, fordi det vil betyde billigere priser og øget konkurrence på f.eks. bedre service. Altså vinder forbrugerne på det," siger Ilyas Dogru.

Selvom det hedder lynladere, så er det væsentligt langsommere end at stikke benzin-pistolen i tanken. En lynopladning tager omkring 10-20 minutter. Derfor kommer tankstationerne til at udfylde en ny rolle.

"De skal være et opholdsområde, hvor man skal have lyst til at bruge tid. Det betyder, at tankstationerne skal tilbyde faciliteter såsom en kaffe eller give en cafe oplevelse. Udover, at de skal skifte navn," afslutter Ilyas Dogru.