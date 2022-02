Det her må være den hidtil mærkeligste Lamborghini-ting

Kilopris på 1.785 kr.

Det er otte måneder siden, at Lamborghini indgik partnerskab med Culti Milano, som er en producent af husdufte. Det er dem, der nu introducerer et duftlys under Lamborghini-mærket komplet med logo, bilfarve og duft inspireret af flere Lamborghini-modeller.

Lysene er kvadratiske og med overflade i perlemorsfinish i farven "Bronzo Zenas", som også findes i Lamborghinis program.

Pressemeddelelsen fra bilproducenten beskriver duftlyset detaljeret:

”Duften er den originale, som er energisk og fed, med en citrusåbning af grapefrugt og bitter appelsin, der bliver til friske og livlige noter, når den når hjertet af vetiver og bergamot, afsluttende i et omsluttende pust af cedertræ og sandeltræ.”

Lyset vejer 210 g, koster 50 euro (375 kr.) - det er 238 euro eller 1.785 kr. pr. kg. Det kan købes i Lamborghinis flagskibsbutikker og i Culti House butikkerne, som der er syv af i Italien – samt i Culti House internetbutik.