Dét har politikerne sagt om biler i folketinget!

Som konsekvens af det nyligt overståede folketingsvalg forhandler politikerne i disse dage, og vi må forvente, at de på et tidspunkt når til enighed om grundlaget for den politik, der skal angive en retning for landet.

Vi kan af gode grunde ikke spå om fremtiden, og derfor kan vi kun gætte os frem til, hvor den danske bilpark i de kommende år skal dirigeres hen. Vi kan dog se lidt nærmere på, hvad de folkevalgte allerede har sagt.

Elbiler på politikernes tunger

Den politiker, der i folketingssalen har omtalt elbiler flest gange, er SF’s Lisbeth Dahl Poulsen. Hun har siden juli 2015 sagt ‘elbiler’ 144 gange.

På andenpladsen har vi Venstres Karsten Lauritzen, der i førnævnte periode har omtalt elbiler 127 gange.

Kun én gang har Simon Emil Ammitzbøl-Bille sagt ordet ‘elbiler’ i folketingssalen. I den forbindelse sagde han følgende:



“Jeg kender faktisk ikke Alternativets holdning til biler. Jeg ved godt, at I nok bedre kan lide elbiler end andre biler, men biler som begreb, det har jeg ikke sat mig ordentligt ind i, og det beklager jeg.”



På Bil Magasinet ser vi gerne, at de folkevalgte sætter sig ind i biler - også som begreb.

En af de elbilsproducenter, der er nævnt ved navn, er amerikanske Tesla, der er blevet sagt 37 gange i alt. Blandt andet af Karsten Lauritzen, der har nævnt producenten 11 gange i folketingssalen. Venstremanden har blandt andet sagt følgende:

“Den eneste elbil, der kan køre langt, er en Tesla, og den er til gengæld meget dyrere end en række andre biler. Så der er nogle markedsmæssige og teknologiske ting, som vi ikke kan aftale os ud af, og det forhindrer lidt udbredelsen af elbilen.”

Tesla'er har en fornuftig rækkevidde, ja. Men tyskerne kan også, Karsten.