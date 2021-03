Derfor skal du aldrig slæbe din bil, mens den er i gear

Et regnestykke der gør ondt

Bilens motor var egentlig kun beregnet til at kunne tåle at tage 6.600 omdrejninger i den pågældende gearing, men på grund af netop gearingen endte den med at trække et godt stykke over 50.000 omdrejninger.

Hvis man laver en beregning og tager udgangspunkt i, at Jeepen blev trukket med 100 km/t eller 60 mph, ender vi med et regnestykke der ser således ud:

Med et differentialeforhold på 4,10:1 og et transfergearforhold på 4:1, bliver det sammen med førstegearets 5,13:1 til et samlet forhold på 84,13:1. Det svarer til, at bilens motor kører rundt hele 84,13 gange hurtigere end baghjulene.