Derfor elsker du at sidde i bilen – også selvom den holder stille

Baggrunden for undersøgelsen er, at Toyota har øget opmærksomheden på bilernes lydanlæg. Det er senest sket med den nye Toyota C-HR, for er der én ting, mænd efterspørger, så er det gadgets og lir til bilen.

– En bil er det sværeste sted at skabe god lyd, for kabinen er et lille rum, og der er typisk meget larm – både fra bilen selv og fra verden udenfor. I Toyotas C-HR har vi brugt over 1.000 timer på at gøre lydanlægget helt perfekt, siger lydekspert Bradford Hamme fra virksomheden JBL, der har været med til at skabe lydanlægget i den nye Toyota C-HR.

Artiklen er et genoptryk fra 2017.