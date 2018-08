Derfor åbner Rolls-Royce en forhandler i Vejle

I siger, at jeres kunder forventer det bedste af det bedste. Hvad betyder det?

"Det betyder, at de forventer en bil, der passer 150 pct. til deres smag og drømme. Det er som at tage et stykke papir og tegne en tegning - den er unik hver gang. Sådan er vores 'Bespoke' individualiseringsprogram. Så længe det ikke kommer i karambolage med loven, virkeliggør vi kundens ønsker."

Kan ikke sammenlignes med Bentley

Bentley har aldrig bygget deres flagskib Mulsanne, uden at det har været omkring Mulliner-afdelingen for specielle ønsker. Gælder det også for en bil som Phantom?

"Jeg vil ikke sammenligne de to biler direkte, for vi går langt videre i vores tilbud til kunderne. Vi har 40.000 lakfarver i vores system, og alligevel sker det, at en kunde har et ønske om en farve, som ikke er i systemet. Så skaber vi den. Det mest berømte eksempel er farven fra en læbestift, men det kan også være et stykke af et slips. Bentley solgte 10.570 biler i 2017 - vi solgte 3362. Den maksimale kapacitet på vores fabrik er 4.000-5.000 biler, og vi kommer ikke længere op. Vi er ikke med i ræset om masseproduktion. Det er den centrale forskel på de to mærker."