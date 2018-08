"Den lyserøde gris" kører i København i weekenden

Sjælden chance

Ved Copenhagen Historic Grand Prix deltager Michael Christensen også i Royal Pro Am, hvor han sammen med Jesper Blom skal køre en Porsche 911. Det flotte felt får deltagelse af den tidligere Formel 1 verdensmester Damon Hill, tidligere Ferrari Formel 1 kører Mika Salo, 9-dobbelte Le Mans vinder Tom Kristensen og en masse andre danske racerstjerner.

”Jeg er rigtig glad for, at Porsche har givet mig muligheden for at vise Le Mans vinderen frem i København” fortæller Michael Christensen.

”Det er ikke hver dag, man får chancen for at vise sin racerbil frem på dansk grund, så jeg glæder mig til at køre på banen og lave lidt hjulspin og larm, så publikum kan se og ikke mindst høre den fantastiske bil.

Og så bliver det sjovt igen at køre med i Royal Pro Am. Helt ærligt, så har vi nok ikke de store chancer, da vi stiller op mod nogle store og etablerede teams med stærke biler, men det er dejligt, at komme hjem og køre lidt ræs på dansk grund”.