Den ligner en Dacia - men gemmer på en sød hemmelighed

Flade batterier og masser af kræfter

Den nye Alpine GT X-Over er baseret på CMF-EV-platform, som også kendes fra Renault Megane E-tech, og rækkevidde kan blive op mod 580 km på en opladning. Den vil højst sandsynligt også have en ny type af batterier kaldet 'slimline', som ifølge CEO Luca de Meo bliver "de fladeste batterier på markedet". Batterierne kommer til at have en kapacitet på mindst 90 kW, og så kommer den nye Alpine til at have firehjulstræk.

Tilbage i 2021 bekræftede Renault at de var ved at udvikle en ny drivlinje til den nye SUV, som kommer til at bestå af en 215 hk motor i fronten og med to motorer bagtil kommer den samlede antal hestekræfter formentlig til at ligge omkring 450 hk.