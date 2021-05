Den globale chipkrise: Hvad rager det dig?

Toyota er klog af skade

I 2011 forsagede en tsunami, at et atomkraftværk overophedede, hvilket påførte ekstreme skader til store dele af landet. Toyotas forsyningskæde blev kappet over på midten, og de følgende seks måneder måtte mærket bakse med et ufuldstændigt forsyningsnet.

Det lærte blandt andet Toyota, at netop disse chips tager land tid at producere. Klog af skade har de siden 2011 ifølge Reuters haft krav på et lager af omkring to til seks måneders forbrug af mikrochips, som oven i købet er Toyota-unikke, og som derfor ikke kan sælges til andre elektronikproducenter.

Med andre ord forventer Toyota ikke at have problemer med mikrochips, før krisen igen er overstået. Faktisk skruer Toyota op for produktionen, og regner med en 54 pct. stigning i indtægter i denne måned.