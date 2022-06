Den 2. juli bliver trafikdagen fra helvede

Bliv hjemme!

Hold dig fra Sjælland og Østfyn den 2. juli, hvis du på nogen måde kan. Og hvis du er så uheldig at bo i området, så hold dig inden døre. Så kort kan det siges.

Dagene omkring Roskilde Festival byder altid på trafikkaos, men i år ser det ud til at blive ekstraordinært vanvittigt – især den 2. juli, hvor festivalen slutter. For udover at vejene bliver proppet af biler og busser, der fragter festivalgæster hjem, skydes anden etape af Tour de France i gang – og den går fra Roskilde til Nyborg. I den forbindelse er Storebæltsbroen og dele af E20 lukket mellem kl. 12.30 og kl. 18, og Vejdirektoratet forventer mange biler på vejene med tilskuere, især omkring Roskilde og Nyborg. Desuden forventer de, at trafikken er påvirket i Lejre, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Korsør.

Af samme grund forventer man, at der bliver pres på for at få en billet til de danske færger den 2. juli, så husk at bestille billet i god tid.

”Når to så store begivenheder finder sted klos op ad hinanden, og hundredtusindvis af mennesker begiver sig ud i trafikken på samme tid, kan man ikke undgå, at vejene bliver fyldt til bristepunktet. Lad mig sige det kort: Folk kommer til at holde i kø,” siger Søren Carlsen Kjemstrup, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Også søndag bliver slem

Søndag den 3. juli går det ud over Syd- og Sønderjylland, når tredje etape køres fra Vejle til Sønderborg. Trafikken i og omkring kommunerne Vejle, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg vil være påvirket i lange perioder. Skal man til Billund Lufthavn søndag den 3. juli, skal man køre hjemmefra i ekstra god tid.

