Delebil-boss: "Det vi ser nu er begyndelsen på enden for privatbilisme i byer"

Mobilitetsudbyderen Green Mobility driver en flåde af elektriske delebiler på tværs af en række europæiske byer og har derigennem indsigt i de aktuelle trafikforhold på tværs af Europa lige nu.

Byer som London og Amsterdam har taget drastiske skridt for at få færre biler, og i Paris arbejder bystyret frem mod et decideret forbud mod privatejede biler i indre by.

Det ligner en trend?

“Ja, de er rimeligt kompromisløse i Paris. I Sverige bliver nye byggerier nu rutinemæssigt opført med langt færre parkeringspladser – til gengæld sørges der for, at der altid står en opladt delebil lige om hjørnet, som du kun betaler for i de minutter, du bruger den. Vi vurderer, at delebiler kan overtage helt op til 33 pct. af den samlede trafik i byer i 2030,” siger Thomas Heltborg, adm. direktør for Green Mobility.

Undgå at eje en bil, og spar penge

“At så mange millioner mennesker betaler tusindvis af kroner i vægtafgift, forsikring, parkering og brændstof for at komme fra A til Z, er jo egentlig skørt. En gennemsnitlig familie i Danmark bruger over 3.000 kr. om måneden på at eje en bil. For den sum kan du jo køre virkelig mange timer i en eldelebil. Vi ved, at over 40 pct. af vores kunder har afskaffet deres private bil eller har undladt at anskaffe sig en ny for at bruge vores løsning i stedet. Så slipper folk for faste udgifter til parkering, benzin, bilafgifter og forsikringer – og gør samtidig byerne grønnere.”