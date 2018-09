De vælter frem: Ford viser også nyt elbilskoncept

Ford har i dag afsløret det første konceptbillede af virksomhedens nye, Mustang-inspirerede elbil – den første model fra Ford Team Edison, som er blevet specifikt etableret til at udvikle elbiler med alle verdensmarkeder for øje.

Darren Palmer er navnet på den globale direktør for produktudviklingen i Ford Team Edison, der er et dedikeret, tværfunktionelt team med base i nye kontorer i centrum af Detroit, USA. Holdet har fået tilladelse til at operere på en komplet anderledes måde med hensyn til udviklingen af elbiler rettet mod et marked, der vokser med tiltagende vækst.

Team Edison har til opgave at agere hurtigt for både at kunne løse almindelige problemstillinger og unikke udfordringer i hvert individuelt marked.

Team Edison indtager også en dugfrisk angrebsvinkel med hensyn til hurtig udvikling af konceptbiler, hvor der er kort fra tanke til handling.

“Elbilskunder abonnerer på fremtiden, og vores team er 100 procent fokuseret på ikke blot at levere bilmodeller, de vil elske, men også at levere et økosystem af et elektriske biler, der fungerer upåklageligt,” understreger Palmer.

Fords splinternye, Mustang-inspirerede og fuldt elektriske bil lanceres i 2020 med en rækkevidde på over 480 km (300 miles). Ford investerer 11 milliarder dollars i projektet og planlægger at have 16 fuldt elektriske biler inden for en global portefølje af i alt 40 elbiler inden 2022.