Danskerne til tops i undersøgelse om forbrug i plugin-hybrid

Hvor meget CO2 er egentlig sparet?

Ford har lavet en lille beregning i forhold til undersøgelsens tal, for at sætte det nedsatte forbrug lidt i perspektiv.

De har regnet ud at de 1.100 kg CO2 som hver Ford Kuga i Europa har sparet i løbet af et år svarer til en flyrejse fra London til Buenos Aires tur/retur målt i forhold til CO2-udledning.

Det er dog baseret på de europæiske tal og i Danmark ser det umiddelbart endnu bedre ud, når vi taler om at mindske udledningen af CO2. Faktisk sparer hver Ford Kuga ejer i gennemsnit 1.690 kg CO2, når de i gennemsnit kører ca. 14.300 km om året.

Undersøgelsen er baseret på tal fra i alt 48.000 europæiske Ford Kuga, hvoraf 9.000 af disse var danske.

Udover Ford så fortæller BMW, VW og Audi ligeledes at deres ejere generelt er gode til at lade deres plugin-hybrider op. I samme artikel kan du læse mere om, at ejere af plugin-hybrider ikke umiddelbart fristes til at købe elbil.