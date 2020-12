Danskerne gik amok: En ny bil solgt hver 25. sekund

Torsdag 17. december satte ny rekord for bilsalget herhjemme. I alt fik 3.881 nye biler nummerplader på den dag. Det svarer til, at der er kommet en ny bil på vejene hver 25. sekund i løbet af de 24 timer.

Tallene kommer fra De Danske Bilimportører.

At der blev indregisteret så mange biler netop den 17. december skyldes, at det dagen efter ganske enkelt ville være for sent. I hvert fald hvis man som nybils-ejer ville slippe billigst muligt.

Aldrig solgt så mange biler før

18. december i år betød nemlig skæringsdatoen for de nye afgifter, som et politisk flertal blev enige om tidligere på måneden.

– I går (torsdag, red.) var der nogen, der benyttede lejligheden til at købe en ny bil med gamle afgifter, da det var sidste chance, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

Når ikke 2019-niveauet

Trods det høje tal for den enkelte dag kan det danske bilsalg ikke nå samme højder som i 2019, og det skyldes coronakrisen, mener e Danske Bilimportører.

Hvad viser ny bilsalget for 2020 så? Andet end at det er gået tilbage set i forhold til året før? Jo, elbil er populære. Og særligt Tesla topper med deres Model 3 december måneds foreløbige lister over bilsalget. Den model er der indregisteret 824 nye eksemplarer af mellem 1. og 17. december.

De 10 mest populære bilmodeller i december til og med 17. december



1. Tesla Model 3 – 824 solgte eksemplarer

2. Peugeot 3008 – 502 solgte eksemplarer

3. Seat Leon – 489 solgte eksemplarer

4. Toyota Aygo – 445 solgte eksemplarer

5. Peugeot 208 – 444 solgte eksemplarer

6. Volkswagen Up! – 438 solgte eksemplarer

7. Ford Kuga – 431 solgte eksemplarer

8. Renault Clio – 411 solgte eksemplarer

9. BMW 3-serie – 394 solgte eksemplarer

10. Citroën C1 – 385 solgte eksemplarer

Kilde: De Danske Bilimportører