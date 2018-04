Dansker får leveret Ferrari, der kun findes i ét eksemplar

Hvordan bliver man godkendt til at få lov at købe sådan en bil?

“Det er klart, at det kræver en rigtig god relation til producenten. Ejeren har været en god kunde gennem en længere årrække. Med god kunde mener jeg, at han selvfølgelig tidligere har købt flere Ferrarier, men også bevist, at de ikke udelukkende handles med henblik på videresalg. Ferrari er meget opmærksomme på, at deres biler bliver brugt til det, som de er skabt til – nemlig at komme ud at køre.”