Danske Sams Frankenstein-truck er på vej til et verdens vildeste bilshows!

Samuel Pedersen skal til SEMA Show i Las Vegas med sin IHLT59 Hot Rod Truck.

Han mangler stadig at få den sidste finansiering på plads, men han har taget chancen, og truck'en er sat i container og sendt til USA med skib. Den ankommer 18. oktober til Los Angeles, hvorefter den skal køre på egne hjul til Las Vegas, hvor udstillingen åbner den 31. oktober.

Flere sponsorer heriblandt Autoconsult (der har hjulpet med godkendelse af bilen), Motorshow Herning 2023, Midt Auto i Brande og youtube-kanalen High on Cars har spyttet penge i. Nok til at betale for det meste af transporten, men Samuel mangler stadig det sidste, og han ved endnu ikke, hvordan han selv skal komme til USA.