Danske priser på Mercedes-AMG GT 4-dørs coupé

Langt fra hverdagsagtig, men fuldt ud hverdagsduelig

De imponerende præstationer til trods er Mercedes-AMG GT 4-dørs coupé komfortabel og praktisk uden for racerbanen. De komfortable AMG-sæder er standardudstyr, og yder god støtte for såvel fører som passagerer. Det er desuden muligt at vælge de eksklusive First-Class bagsæder, som kendes fra S-Klassen. Skal der også være plads til svigermor, er det muligt at vælge bagsæderækken med tre siddepladser.

Bag det fladbundede AMG-rat har føreren udsigt til standardudstyr, som blandt andet omfatter Widescreen Cockpit, Burmester surround sound, Ambiente kabinebelysning i 64 farver og de intelligente LED-forlygter, som får nat til at føles som dag. Fra rattet kan lydniveauet på AMG Performance udstødningssystemet desuden styres efter førerens ønske via en knap, som også bruges til at vælge køreprogram.