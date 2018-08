Danske priser på Kia's mest solgte SUV

Kia Sportage: Modelprogram

I den kommende weekend den 1. og 2. september lancerer KIA den nye forbedrede Sportage. Den nye Sportage introduceres i form af to udstyrsvarianter – en Advance model og en Intro model.

Prisen på den nye Sportage starter fra kr. 344.999 kr. for en 1,6 T-GDI Advance med bl.a. 7” navigation, sædevarme i for- og bagsæder, 2-zoners fuldautomatisk klimaanlæg, luftdyser v. bagsæder, regnsensor, 17” alufælge, LED kørelys foran, aut. lyslængderegulering, aut. nedblændeligt bakspejl, Apple CarPlay og DAB+ radio.

For bare 11.991 kr. kroner mere får man intro modellen med yderligere ekstraudstyr for over kr. 50.000 kr.

Nye designdetaljer

Opdateringerne af Sportagens udvendige design omfatter nye kofangere foran og bagpå inklusiv nye for- og baglygter.

GT-line modellen får ny kølergrill i sort højglans, bundskjold i sort højglans og sølv samt mørke kromindlæg på sidepanellister og bagklap. Modellen er nu udstyret med et bagpanel med dobbelt udstødning og tågeforlygter i et nyt design.

Kia Sportage kan bestilles i 10 forskellige farver, hvoraf de 5 farver er helt nye; Cosmo Blue, Blue Flame, Dark Penta Metal, Lunar Silver og Copper Stone.

Nyt opdateret interiør

Interiøret byder på et nyt rat, en forbedret instrumentenhed og nyt tofarvet indtræk i sort og grå frem for det tidligere ”two-tone grey”. GT-line modellen fås med nyt tofarvet læderindtræk i sort og grå eller helt sort læderindtræk med røde detaljer som ekstraudstyr.

Nye udstyrsmuligheder

Alle modeller er som standard udstyret med LED forlygter og træthedsregistrering. Herudover er der nye muligheder for fabriksmonteret udstyr – Around View Monitor, elektronisk P-bremse, rammeløst 8” infotainment system og på modeller med DCT og automatgear er der mulighed for at tilkøbe adaptiv fartpilot.