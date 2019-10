Dansk varehus om elvarebil: "Kunderne er glade, men rækkevidden er en udfordring"

Hvad siger vognmændene?

"De har kun rosende ord til overs for komfort og køreegenskaber. Der er fantastisk stilhed i kabinen under kørsel, men vognmændene skal vænne sig til, at man ikke lige kan svinge forbi en tankstation, tanke og så være videre efter fem minutter. Heldigvis hjælper e-Crafter vognmanden med at tilpasse kørestilen, så kapaciteten udnyttes bedst muligt og sikrer, at batteriet holder længere på strømmen."

Hvordan er totalomkostningerne?

"TCO (total cost of ownership = totalomkostninger. red.) er cirka 115 pct. højere end på en almindelig VW Crafter. Vi håber derfor, at den nye regering i lyset af dens ambitiøse målsætning om at reducere Danmarks drivhusgasser med 70 pct. i 2030 vil fjerne afgiften på elbiler og andre klimavenlige biler, så disse nye teknologier bliver mere konkurrencedygtige med benzin- og dieselbilerne."

Hvad siger Bil Magasinet til e-Crafter?

I sommer fik Bil Magasinets bybud mulighed for at teste e-Crafter i løbet af en uge med budkørsel i det indre København. Her er Lasse B. Jørgensens indtryk: